Voilà une semaine que Marc Marquez a effectué son grand retour, après trois mois d'absence, suite à une quatrième opération de l'humérus en deux ans, considérée comme celle de la dernière chance. Mais en Aragon, le week-end dernier, on a surtout retenu de l'Espagnol son implication - évidemment involontaire mais découlant d'une sortie de courbe manquée de sa part - dans la chute spectaculaire de Fabio Quartararo , après seulement trois virages lors de la course dominicale.

Six jours plus tard, le pilote Honda a rectifié le tir au Japon, de manière spectaculaire, actant pour de bon son énième comeback en signant la 63e pole position de sa carrière. La belle histoire du week-end, non sans un clin d'œil du destin : c'est sur ce même circuit de Motegi que Marquez avait signé sa dernière pole, en 2019. Plutôt pas mal, quand on court pour une écurie japonaise.

Marquez a "profité des conditions"

"C'était impossible à imaginer, a avoué l'Espagnol au micro de Canal+. Cela faisait longtemps. Ils m'ont dit que ma dernière pole était ici à Motegi, c'est très important pour Honda". Une joie sincère qui n'a pas altéré sa lucidité au moment d'analyser sa prestation : samedi, le pilote de 29 ans a "profité des conditions".

C'est en effet dans des conditions dantesques que Marquez est revenu sur le devant de la scène. La forte pluie a contraint l'organisation à annuler la 3e séance d'essais libres et à repousser le départ des qualifications. Une aubaine pour l'Espagnol et son bras droit qui manque encore de muscles, mais qui a été moins sollicité sur piste humide.

"Ce matin je me sentais déjà très fort sous la pluie. Je me suis dit 's'il pleut cet après-midi, j'essaierai'", a expliqué celui qui avait signé le meilleur temps des EL2, dans des propos relayés par Motorsport. "Je me sens toujours très fort dans les conditions humides. L'année dernière, je me sentais déjà bien mais je ne pouvais pas piloter la moto comme je le voulais. Aujourd'hui j'ai pu le faire", a-t-il détaillé sur Canal+.

D'où on vient, c'est très important

Il y a trois ans, Marquez avait enchaîné avec une victoire, faisant de lui le dernier vainqueur au Japon, à une époque où il était encore le patron de la discipline. Mais ce temps est révolu, et la donne ne sera pas la même, dimanche à 8h. "Demain, ça sera une course différente sur le sec, ça sera une autre histoire, a-t-il rappelé. Tenir la distance sera dur".

Reste que les sensations sont bonnes pour celui qui n'a remis les mains sur un guidon qu'il y a quelques semaines. Qui plus est sur un circuit qui ne réussit à aucun autre pilote de la grille aussi bien qu'à Marquez. Et si une hypothétique victoire dimanche est encore à des années lumières, la victoire personnelle est acquise.

"Ce n'est que la pole position, dans des conditions humides. Mais vu d'où on vient, dans notre situation actuelle avec Honda, c'est très important pour le staff japonais, pour moi, pour l'avenir, d'atteindre ces petits objectifs". L'avenir, c'est dimanche et ce 16e Grand Prix de l'exercice 2022. Mais c'est aussi, et surtout, la saison 2023 qu'il voudra attaquer pied au plancher.

