Le champion du monde en titre n’a pas l’intention de laisser filer sa couronne. Cinquième sur la grille de départ, Fabio Quartaro a décroché une splendide victoire dans le Grand Prix du Portugal, cinquième manche de la saison 2022 de Moto GP. Intouchable sur le magnifique et très vallonné circuit de Portimao, le pilote Yamaha empoche sa première victoire de la saison devant son compatriote Johann Zarco (Pramac) et l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). Le Niçois s’empare du même coup de la tête du championnat.

Son week-end portugais avait mal commencé. Très mal même. En grande difficulté le vendredi sur une piste détrempée, Fabio Quartararo avait ressorti sa désormais incontournable diatribe sur le manque de puissance de sa Yamaha M1. Décontenancé par l’absence de feeling de sa machine, le champion du monde en titre semblait en panne de solutions face à une concurrence prête à profiter de ses déboires pour prendre la poudre d’escampette au championnat. Mais le Niçois n’est décidément pas fait du même moule que tout le monde.

Le festival Quartararo

Rassuré par le comportement de sa M1 dès le samedi matin en Libres 3, le Tricolore a confirmé en qualification, puis en course qu’il demeurait bien un pilote d’exception. Auteur d’un envol de toute beauté à l’extinction des feux qui lui permit de griller la politesse à Zarco (Pramac), Miller (Ducati) et Espargaro (Aprilia), Quartararo n’a ensuite eu besoin que de quatre petits tours pour se défaire du leader Joan Mir (Suzuki). Désormais en tête des opérations, le fer de lance de Yamaha pouvait alors dérouler en tout sérénité sa partition de soliste.

Intouchable sur une piste de Portimao où il avait déjà réalisé pareil festival l’an dernier, le Français a littéralement écrasé la concurrence, achevant sa démonstration de force avec plus de six secondes de marge sur son dauphin et compatriote Johann Zarco (Pramac). De nouveau crédité d’un envol quelque peu poussif, le Cannois n’a en revanche pas perdu pied comme cela lui est trop souvent arrivé ces derniers temps. Retombé au quatrième rang après sa mauvaise mise en action, le pilote Pramac s’est vite rattrapé en dépassant la Ducati officielle de Jack Miller dès le 1er tour.

