Andrea Dovizioso (Ducati) vainqueur un souffle devant Marc Marquez (Honda)

Andrea Dovizioso (Ducati Team) a débuté la nouvelle saison comme il avait entamé la précédente. Par une victoire de prestige, devant celui qui est désormais son meilleur ennemi, Marc Marquez (Honda HRC). Au bout d'une nouvelle lutte à couper le souffle entre les deux hommes, l'Italien a remporté le Grand Prix du Qatar pour 23 petits millièmes, soit quatre de moins qu'en 2018. Derrière ce classique, Cal Crutchlow (Honda LCR) a été le meilleur des autres.

Pour battre le champion du monde, Dovizioso connaît la formule. Encore faut-il pouvoir l'appliquer. L'Italien y est parvenu, non sans mal, puisque la lutte a tardé à devenir un duel. Longtemps, Alex Rins (Suzuki Team) ou Danilo Petrucci (Ducati Team) s'y sont mêlés. Le premier a payé le manque de puissance de sa GSX-RR, notamment dans la longue ligne droite, et le second a été pénalisé par son mauvais choix de pneumatiques.

Ils n'ont surtout pas supporté le jeu de dupes enclenché par Dovizioso. Sachant pertinemment qu'il lui était impossible de s'échapper, le vice-champion du monde a dicté le rythme pour rendre la tâche de son plus sérieux rival beaucoup plus délicate. Marquez a résisté. Mieux, le pilote de Cervera a profité d'un mini écart de son devancier pour s'engouffrer et entamer le dernier tour en tête. Repris au bout de la ligne droite, il a tout tenté, ensuite, pour arracher une première victoire au Qatar depuis sa deuxième saison en catégorie reine, en 2014.

Une ultime attaque, au coude à coude, dans le virage n°10 et un dernier travers, dans le dernier secteur, n'ont pas suffi.