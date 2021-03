Un premier acte qui promet pour la suite. Maverick Viñales (Yamaha Factory) a été le plus régulier pour s’imposer ce dimanche sur le Grand Prix du Qatar. Le pilote espagnol s’est offert un second succès sur la manche nocturne de Losail après celui de 2017. 2ème après un emballage final de folie, Johann Zarco (Pramac), premier pilote Ducati, a marqué les esprits devant le polemen Francesco Bagnaia (Ducati). Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a lui manqué de rythme dans la seconde moitié de course, mais sa cinquième place reste toutefois encourageante.

Plus d'infos à venir...

Grand Prix du Qatar Battu par l'Alien Bagnaia, Quartararo positive : "On peut faire une belle course" IL Y A UN JOUR

Grand Prix du Qatar Bagnaia souffle la pole à Quartararo après une séance folle HIER À 17:51