"Martinator" est sorti de sa boîte. Consistant depuis le début du week-end, l'Espagnol de Ducati Pramac s'est offert la première pole position de la saison de MotoGP, devant l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) et l'Espagnol Marc Marquez (Honda), au Grand Prix du Qatar samedi.

Le champion en titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), ne prendra le départ qu'en 11e position dimanche à 16h00 françaises, non loin de son rival italien Francesco Bagnaia (Ducati), 9e. Le second Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) s'élancera en 13e position.

Déception pour Suzuki

La deuxième ligne est revenue à l'Australien Jack Miller (Ducati) et aux frères espagnols Aleix et Pol Espargaro, le premier pour Aprilia et le second pour Honda.

Déception, en revanche, pour les Suzuki qui avaient dominé les essais libres : l'Espagnol Joan Mir s'est classé 8e des qualifications, entre le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et Bagnaia, et son compatriote Alex Rins n'est que 10e sur 24.

