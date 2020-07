Marc Marquez est arrivé lundi à Barcelone pour se faire opérer mardi de son humérus droit, fracturé dans une chute lors du Grand Prix d'Espagne, dimanche à Jerez. Radio Cataluna a donné de nouvelles précisions sur sa blessure. Le nerf de son bras droit n'est pas touché et le sextuple champion MotoGP du HRC espère revenir sur les circuit pour le GP de République tchèque à Brno, le 9 août.

Un petit ouf de soulagement pour Marc Marquez. Le pilote Honda, victime d'un terrible accident dimanche, souffre d'une fracture du bras droit mais le nerf n'est pas touché selon les infos de Catradio. Alors que l'Espagnol doit être opéré mardi pour fracture de l'humérus, il espère pouvoir être à nouveau sur pied le 9 août prochain, pour le GP de Brno. A la même radio, le Dr Mir, spécialiste en traumatologie qui opérera Márquez, a confirmé qu'il serait donc forfait pour Jerez. "Marc sera absent à Jerez. L'objectif est qu'il fasse son retour à Brno. Il s'agit d'une blessure d'une certaine importance et Jerez est exclu. Si le nerf n'est pas touché, nous pourrons stabiliser la fracture et Márquez pourra revenir plus tôt."

