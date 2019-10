MotoGP : le Brésil réintégré sur le calendrier en 2022

Le Brésil et la MotoGP, retrouvailles en 2022. Et qui plus est sur le futur Rio Motorpark, où un tracé de 4,5 km est annoncé. Il comprendra sept virages à gauche et six à droite, avec un tour approximatif en 1'38 pour le MotoGP. L'annonce a été faite jeudi dans un communiqué de la société Dorna sports, qui détient les droits de diffusion.

Rio de Janeiro et le Brésil ont déjà accueilli le championnat du monde de moto sur le tracé de Jacarepaguá, inscrit au calendrier de 1995 à 2004. Ce circuit, également baptisé en l'honneur du pilote brésilien Nelson Piquet, avait été démoli en 2012 pour laisser place aux installations des JO-2016 de Rio.