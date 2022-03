"C'est bon d'être de retour ici, ça faisait longtemps !". La plaisanterie d'"El Diablo" à l'issue de la séance de qualifications en a dit long sur ce que la pole position du Français en Indonésie représente pour lui. Plus parti en première position depuis juin dernier et 13 courses, le champion du monde en titre a été le plus rapide samedi, avec un temps de 1'31"067.

Ad

Zarco a eu "la bonne roue au bon moment"

Grand Prix d'Indonésie Une pole et un bon coup de fouet : Quartararo sonne la révolte IL Y A UNE HEURE

"J'ai essayé de descendre en dessous des 1'31, mais je suis super heureux, a tempéré le perfectionniste Quartararo au micro de Canal +. Mon objectif c'était d'être sur la première ligne, je me sentais super bien." Une première ligne qu'il partagera avec un autre Français, puisque Johann Zarco a profité d'être "tiré" par des concurrents pour s'inviter en 3e position au départ demain. "J'ai eu la bonne roue au bon moment, j'ai bien suivi. Dans ces conditions, j'ai été parmi les premiers et ça c'est important", s'est félicité le pilote Ducati-Pramac.

il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on doit faire demain

Sur le tout nouveau circuit de Mandalika, Zarco verra donc un Fabio Quartararo qui a signé le record de piste partir devant lui demain au Grand-Prix d'Indonésie, et qui s'est montré impérial avec sa Yamaha depuis le début du week-end, des essais aux qualifications : "Ca fait du bien, je suis encore plus content de la FP4 (quatrième séance d'essais libres, ndlr) parce qu'on a eu un rythme très rapide."

"Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on doit faire demain, mais sincèrement je suis très content de cette pole position", a-t-il poursuivi, conscient de s'être repris après une ouverture de saison ratée il y a deux semaines. Le coup de fouet a été encaissé, et les supporters tricolores peuvent se réjouir, car le Niçois a faim : "C'était pas gagné parce que c'était pas facile au Qatar, mais je ne lâche rien et je ne lâcherai jamais rien."

Grand Prix d'Indonésie Quartararo domine les premiers essais, Zarco troisième IL Y A UN JOUR