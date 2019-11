Jorge Lorenzo aura marqué le Moto GP de son empreinte. C'est ce qui ressort des réactions des pilotes, après l'annonce de la retraite de l'Espagnol. Les hommages se sont multipliés durant la conférence de presse qui s'est tenue à Valence, en marge de la dernière course de la saison qui se disputera dimanche. Comme un symbole, c'est devant son public que le triple champion du monde, âgé de 32 ans, va tirer sa révérence.

Sa décision en a surpris plus d'un. Dont Marc Marquez, son coéquipier chez Honda, qui n'avait pas vu venir la nouvelle. "Dans l'équipe, nous ne savions pas, surtout avec la façon dont il travaillait lors des dernières courses qui était exactement la même que lors de ses premiers jours dans l'équipe, a reconnu l'Espagnol. Je l'ai félicité pour la manière dont il a pris sa décision. C'est quelque chose qui joue beaucoup pour Jorge car c'est un vrai champion et du moment où il sentait qu'il ne pouvait plus être parmi les premiers, il a décidé d'arrêter et cela montre la force de son caractère sur et hors de la piste."

"La loi du sport"

La retraite de Lorenzo a également été accueillie avec émotion par Andrea Dovizioso. L'Italien a quasiment tout connu avec l'Espagnol. "Jorge était mon rival car j'ai commencé à courir avec lui dans le championnat d'Europe en 2001 et chaque année nous avons changé de catégorie en même temps, a-t-il rappelé. C'est la loi du sport et parfois c'est difficile de rester au plus haut niveau. Il a eu de gros accidents ces deux dernières années et cela l'a affecté mais ce qu'il a réalisé en championnat du monde est énorme".

Valentino Rossi est bien placé pour le confirmer. L'Italien a été le coéquipier de Lorenzo durant sept saisons chez Yamaha, de 2008 à 2010 puis entre 2013 et 2016. Les deux hommes ont livré des luttes mémorables en course. Et Rossi ne l'oubliera pas. "Jorge est l'un des plus grands pilotes MotoGP de l'ère moderne, a-t-il lancé. Nous perdons une partie très importante de notre sport. Nous avons été coéquipiers pendant longtemps et il a été pour moi personnellement l'un de mes plus grands rivaux. Nous avons disputé ensemble certaines des plus belles courses dont je me souvienne. C'est triste que cela se termine mais je lui souhaite bonne chance pour l'avenir."