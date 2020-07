MOTO 2 - L'Italien Luca Marini a remporté l'épreuve de Moto2 du GP d'Espagne dimanche, devant le Japonais Tetsuta Nagashima. Ce dernier consolide ainsi sa première place au championnat du monde.

Demi-frère de Valentino Rossi, la légende du MotoGP, Marini a dominé l'épreuve de bout en bout, terminant avec plus d'une seconde d'avance sur Nagashima qui avait remporté la première manche au Qatar en mars. L'Espagnol Jorge Martin a complété le podium.

"Le rythme de course a été plus lent que ce à quoi je m'attendais, alors je n'ai pas eu à pousser autant que je le pensais", a déclaré Marini après l'arrivée, alors que Nagashima a indiqué avoir voulu jouer avant tout le championnat et assurer sa 2e place plutôt que de risquer la chute sur une piste brûlante. Une chute que n'a pu éviter dans les derniers tours le Suisse Thomas Lüthi.

Il s'agit de la 4e victoire de Marini, 22 ans, en Moto2. Il avait dû abandonner lors de la première course au Qatar. Contrairement à la catégorie-reine MotoGP, les Moto3 et Moto2 avaient pu disputer une épreuve au Qatar début mars avant que le championnat du monde ne soit suspendu en raison de l'épidémie de coronavirus.

