Maverick Vinales, au guidon d'une des deux Yamaha officielles, a signé le meilleur temps des deux premières journées d'essais hivernaux de MotoGP, mardi et mercredi à Valence (Espagne), devant celles de Fabio Quartararo et Franco Morbidelli pour l'équipe satellite SRT. Avec un chrono de 1'29" 849, l'Espagnol devance le Français de 0"164 et l'Italien de 0"265. La quatrième Yamaha de l'Italien Valentino Rossi est 9e à 0"932.

Le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR) a signé le 4e temps à 0"467 et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) le 5e à 0"578, devant son équipier et compatriote Alex Rins à 0"654 et le champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) à 0"707.

L'Espagnol Pol Espargaro (KTM) est 8e à 0"836, l'Australien Jack Miller (Ducati Pramac) 10e à 1"005 et l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), vice-champion du monde, 11e à 1"294. A noter chez Ducati les absences des Italiens Danilo Petrucci et Francesco Bagnaia (Pramac), convalescents.

L'Espagnol Alex Marquez, petit frère de Marc et recrue de dernière minute de l'écurie officielle Honda en remplacement de son compatriote Jorge Lorenzo qui prend sa retraite, s'en sort avec le 20e chrono à 2"386.

Le meilleur débutant est l'Espagnol Iker Lecuona (KTM-Tech 3), 15e à 1"666. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) est lui 22e et dernier à 2"518. Les prochains essais auront lieu lundi et mardi à Jérez (Espagne), de 10h00 à 17h00 locales (09h00-16h00 GMT).