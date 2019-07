En phase de convalescence après sa sévère chute lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas, Jorge Lorenzo devrait être de retour pour le Grand Prix de Silverstone a annoncé son équipe, mercredi. "Jorge Lorenzo et l'équipe Repsol Honda se sont mis d'accord sur le fait qu'il est mieux pour Lorenzo de manquer les GP de République tchèque (le 4 août, NDLR) et d'Autriche (le 11 août) pour poursuivre sa convalescence et limiter les risques d'une nouvelle blessure", peut-on lire dans un communiqué.

"L'état de Lorenzo s'est amélioré mais il a encore quelques douleurs et sa capacité de mouvement sur une moto reste limitée", apprend-on également. Il sera remplacé par l'Allemand Stefan Bradl.

Lorenzo, 32 ans, connaît un début de saison difficile marqué par de nombreuses chutes. Il est actuellement 16e au classement des pilotes MotoGP, avec 19 points et une 11e place au GP de France pour meilleur résultat, alors que son équipier Marc Marquez est en tête avec 185 points et cinq victoires en neuf manches (sur 19).