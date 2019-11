C'est une fin d'année 2019 rêvée pour les frères Marquez. Après avoir respectivement remporté le championnat du monde dans les catégories MotoGP et Moto 2, Marc et Alex peuvent désormais se réjouir de courir pour la même équipe. Le plus jeune de la fratrie Marquez a en effet rejoint officiellement Honda HRC ce lundi et fera équipe avec le sextuple champion du monde dès le 8 mars 2020 à l’occasion du Grand-Prix du Qatar qui lancera la nouvelle saison de MotoGP.

Alors que l’arrivée de son frère cadet était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, surtout après l’annonce de la retraite de Jorge Lorenzo, triple champion du monde de MotoGP (ndlr : en 2010, 2012 et 2015), Marc Marquez avait pourtant botté en touche avant le Grand-Prix de Valence.

"Si cela arrivait, mon coéquipier serait le champion du monde de Moto2, pas mon frère. Alex n'a pas besoin de moi car il démontre ce qu’il vaut sur le circuit. C’est Alex qui doit décider de ce qui est le mieux pour lui, déclarait-il dans un premier temps. Alex doit faire son chemin, celui qui lui convient le mieux, pas celui que je lui aurais éventuellement tracé."

"Être le frère de Marc a plus de désavantages que d'avantages"

Dans une interview accordée à Motorsport cet été, Alex Marquez expliquait comment il vivait son rôle de "petit frère" d’un champion de MotoGP. "Que les choses aillent bien ou mal, les gens me voient plus comme le frère que comme celui que je suis, confiait le vainqueur du championnat du monde de Moto 3 2014. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec, mais sincèrement je pense qu'être le frère de Marc a plus de désavantages que d'avantages. Cela aide sur certains aspects et s'avère gênant sur d'autres, mais je dirais que cela est plus préjudiciable que bénéfique."

Cette annonce met donc fin aux espoirs de Johann Zarco et Cal Crutchlow de rejoindre Repsol HRC. Samedi, le Français a annoncé qu’il préfèrerait retourner en Moto 2 s'il ne trouvait pas d'accord avec une équipe compétitive de MotoGP.