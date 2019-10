KTM choisit Binder pour remplacer Zarco en 2020

Le Sud-Africain Brad Binder, initialement annoncé en MotoGP en 2020 au sein l'équipe satellite de KTM, Tech3, évoluera finalement dans l'écurie d'usine aux côtés de l'Espagnol Pol Espargaro, a annoncé KTM dans un communiqué jeudi. Binder a été choisi pour remplacer durablement le Français Johann Zarco, dont l'équipe autrichienne s'est séparée en milieu de saison 2019 faute de résultats. L'Espagnol Iker Lecuona prendra lui le guidon laissé vacant par le Sud-Africain chez Tech3, aux côtés du Portugais Miguel Oliveira.

Binder, âgé de 24 ans et titré en Moto3 en 2016, est un produit de la filière de pilotes de KTM et Red Bull. Il a fait ses débuts en Grand Prix en 2011 en 125 cc et remporté 12 courses depuis (5 en Moto2, 7 en Moto3). Lecuona, âgé de 19 ans, a lui découvert le Mondial en cours de saison 2016, directement en catégorie Moto2. Il affiche deux podiums à son palmarès (2e à Valence en 2018 et 3e en Thaïlande en 2019).