Ce jeudi, Fabio Quartararo a présenté sa nouvelle Yamaha de l'équipe Petronas-SRT. Avant les essais hivernaux précédant la saison de Moto GP, le Français s'est déclaré optimiste. "J'ai essayé pendant l'intersaison d'améliorer ma condition physique et d'être encore plus affûté que l'an dernier", a déclaré le pilote français de 20 ans. "Je suis prêt à piloter demain !" (vendredi), a-t-il ajouté.

Les équipes du championnat MotoGP vont entamer trois jours d'essais sur ce même circuit de Sepang qui se termineront dimanche. Le premier Grand Prix est prévu le 8 mars à Doha (Qatar). "Nous allons découvrir le potentiel de notre moto mais aussi de celles des autres écuries", a souligné Quartararo, qui va effectuer sa deuxième saison au plus haut niveau avec la même équipe et le même coéquipier, l'Italien Franco Morbidelli.

Quartararo, cinquième du championnat en 2019

Fabio Quartararo s'est affirmé comme la révélation de l'an passé en terminant cinquième du championnat avec cinq deuxièmes places et six pole positions et en luttant à plusieurs reprises pour la victoire avec le champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda). Il doit rejoindre en 2021 l'écurie d'usine Yamaha où il prendra la place du septuple champion du monde Valentino Rossi, 40 ans, aux côtés de l'Espagnol Maverick Vinales.