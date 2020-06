MOTOGP - Dans un message publié mardi sur son compte Twitter, Aleix Espargaro, quatorzième en 2019, a annoncé qu'il avait prolongé son contrat chez Aprilia jusqu'en 2022.

Aleix Espargaro a annoncé mardi avoir prolongé son contrat avec le constructeur italien Aprilia jusqu'en 2022. "Je suis très content de poursuivre avec Aprilia jusqu'en 2022. Le projet progresse beaucoup et je veux le conduire jusqu'où nous le méritons, au plus haut", a-t-il déclaré sur Twitter. Aleix Espargaro, 30 ans, court pour Aprilia en MotoGP depuis 2017 après avoir été précédemment chez Suzuki, Yamaha et Ducati. Son meilleur résultat est une place de 7e au classement final du championnat du monde en 2014. Il a terminé 14e l'an dernier.

"Nous voulions confirmer Aleix par tous les moyens et nous sommes très heureux d'y être arrivés. Alors que c'est une période plutôt agitée sur le marché des pilotes, apporter de la continuité à notre projet avec un pilote du calibre d'Aleix est essentiel", a souligné pour sa part Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. Aleix est le frère aîné de Pol Espargaro qui court lui en MotoGP pour KTM. Actuellement, le championnat du monde MotoGP n'a pas encore pu commencer en raison de la pandémie de coronavirus et la publication d'un calendrier révisé est attendue prochainement.

