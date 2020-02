Fabio Quartararo (Yamaha SRT) a retrouvé le haut de la fiche des temps. Le Français a réalisé dimanche le meilleur temps de la deuxième journée des essais d'avant-saison organisés sur le circuit de Losail, au Qatar, devançant Alex Rins (Suzuki Team) qui avait lui tourné le plus vite la veille. Le Niçois a tourné en 1'54"038, précédant l'Espagnol de 0"162 alors qu'un autre Espagnol, Maverick Viñales (Yamaha Factory), a fait le 3e temps à 0"226.

Quartararo, qui avait déjà été le plus rapide lors des précédents essais d'avant-saison à Sepang au début du mois, montre encore qu'il faudra compter sur lui cette année après avoir été la révélation de 2019 pour sa première saison en MotoGP.

Pas encore prêt

Le Niçois a indiqué que la journée avait été consacrée à la mise au point de sa machine et qu'il était "très content" du résultat qu'il a qualifié de "positif" et meilleur que la veille lorsqu'il n'avait effectué que le 8e temps. Il a toutefois souligné qu'il avait encore besoin de la 3e et dernière journée d'essai lundi pour se sentir prêt pour le premier Grand Prix de la saison le 8 mars sur ce même circuit de Losail.

Fabio QuartararoGetty Images

Il dispose cette année au sein de l'écurie satellite SRT d'une machine identique à celle des pilotes de l'écurie d'usine, Maverick Viñales et le vétéran italien Valentino Rossi qui a fait le 9e temps dimanche à 0"702 du Français.

Le sextuple champion du monde, et tenant du titre, Marc Marquez (Honda HRC), qui se remet d'une opération à l'épaule droite, n'est que 14e à plus d'une seconde, devant son frère et coéquipier Alex (19e). Du côté des Ducati, le mieux placé dimanche est l'Italien Francesco Bagnaia sur la machine de l'écurie satellite Pramac qui a été le plus rapide avec le 5e temps juste devant le Français Johann Zarco sur celle de l'écurie privée Avintia.