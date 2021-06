Le MotoGP se rendra bien aux Etats-Unis cette année. En revanche, le Mondial ne passera pas par le Japon. Ce mercredi, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), le promoteur Dorna Sport et l'association des équipes (IRTA) ont annoncé l'annulation du Grand Prix qui devait se disputer sur le circuit de Motegi. "La pandémie de Covid-19 en cours et les complications de voyage et les restrictions logistiques qui en résultent signifient qu'il n'a pas été possible de confirmer l'événement", peut-on lire sur le communiqué.

En revanche, le rendez-vous d'Austin, lui, a désormais une date. D'abord reporté, le Grand Prix des Amériques aura bien lieu le 3 octobre prochain. Conséquence directe : le Grand Prix de Thaïlande a lui été reporté d'une semaine et se tiendra le 17 octobre. Ce qui signifie que les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3 disputeront trois courses en l'espace de trois semaines, puisque suivront les épreuves australienne (24 octobre) et malaisienne (31 octobre). Une fin de calendrier chargée.

