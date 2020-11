Fellon sera le seul pilote français engagé dans les catégories d'accès au MotoGP. Il s'est fait remarquer dans la Red Bull Rookies Cup puis dans le championnat espagnol de vitesse CEV. SIC58 est dirigée par Paolo Simoncelli, le père de Marco Simoncelli, un pilote italien mort en course en 2011 et dont le numéro de course était le 58. Elle fait courir cette année en Moto3 l'Italien Niccolo Antonelli et le Japonais Tatsuki Suzuki.

Zarco est toutefois resté proche de Lorenzo Fellon et s'est félicité samedi de son arrivée en Moto3, en marge du Grand Prix de Valence MotoGP auquel il participe. "C'est très bon pour lui d'atteindre les Grand Prix. Il a déjà fait une saison dans le championnat d'Espagne qui est le plus relevé et avec les mêmes motos qu'en Grand Prix. Dans le contexte du Covid, c'est mieux d'être en Grand Prix car on peut rouler alors que dans les championnats nationaux on roule une fois tous les deux mois", a-t-il estimé, avant d'assurer : "C'est actuellement le plus rapide des Français dans toutes les catégories", a-t-il estimé.