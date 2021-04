Instella.it, le champion du monde 1981 en 500cm3 a expliqué que "Le Docteur" "prenait la place d'un jeune" en MotoGP. Le pilote de 42 ans figure en effet dans la catégorie reine depuis l'an 2000. "Valentino Rossi était à l'époque une nouveauté dans le championnat du monde, une autre façon de courir, un martien, un génie. Mais maintenant il est de retour sur terre et il n’y a plus d’excuses à trouver. Sans nuire à ses neuf titres de champion du monde, cela suffit. Il n’a pas gagné de course depuis plus de trois ans et il a remporté son dernier titre en 2009", a-t-il indiqué. Jeudi, Marco Lucchinelli s'en est pris à Valentino Rossi . Interviewé sur le site, le champion du monde 1981 en 500cm3 a expliqué que "Le Docteur" "" en MotoGP. Le pilote de 42 ans figure en effet dans la catégorie reine depuis l'an 2000. "", a-t-il indiqué.

Son jeune compatriote lui a répondu vendredi dans La Gazzetta dello Sport et n'y est pas allé par quatre chemins. "Son jugement me fait mal. C'était un ami, mais à un moment donné, il a commencé à dire du mal de moi, et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je suis désolé que Marco Lucchinelli dise ça, car c'était un grand ami de mon père (Graziano Rossi), nous étions très proches et chaque fois que je le vois il est super gentil avec moi, j'aimerais dire qu'il me lèche le c ...", a conclu le septuple champion du monde dans la catégorie reine qui a été basculé cette saison dans l'équipe satellite de Yamaha.

