Marc Marquez est peut-être en train de vivre la fin de son long calvaire. Dans un communiqué, Repsol Honda a annoncé vendredi que l'Espagnol récupérait suffisamment de sa blessure au bras droit et qu'il pouvait reprendre l'entraînement intensif "". Après avoir subi trois opérations et une greffe osseuse ces derniers mois, Marc Marquez est inscrit sur la liste des participants pour le premier Grand Prix de la saison, le 28 mars prochain au Qatar.

Le pilote espagnol n'est plus apparu en compétition officielle depuis le GP d'Andalousie, où il avait tenté un retour lors des essais libres , six jours après s'être fracturé l'humérus durant la première course de la saison 2020 . Marc Marquez a ensuite manqué la fin du dernier exercice en MotoGP. Une saison où Joan Mir a décroché la couronne mondiale . Un trophée dont pourrait de nouveau lorgner le sextuple champion du monde une fois que son retour en course sera validé.