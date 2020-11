L'effet Jorge Lorenzo a fait pschitt. Un peu attendu comme le messie chez Yamaha, où son expérience et ses connaissances de la M1 devaient permettre à la firme japonaise de retrouver sa compétitivité d'antan, l'Espagnol n'a finalement rien apporté. La crise du Covid-19, qui a conduit à l'annulation de nombreux tests, a largement affecté les plans du constructeur mais d'autres incertitudes, liées notamment aux désirs du triple champion du monde, ont poussé Yamaha à l'éloigner de son projet.

L'actuel pilote Honda LCR, privé de guidon au sein d'une structure qui alignera Alex Marquez et Takaaki Nakagami en 2021, conduira donc la test du constructeur rival dans quelques semaines. Partagé entre sa volonté de se recentrer sur sa vie privée et son amour de la compétition, l'Anglais a donc choisi de s'offrir un peu de répit à 35 ans et après avoir décroché trois victoires en catégorie reine.