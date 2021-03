Aprilia alignera Lorenzo Savadori pour remplacer son compatriote Andrea Iannone, suspendu quatre ans pour dopage. L'Espagnol Aleix Espargaro et l'Italien de 27 ans "sont les pilotes officiels : le choix de la continuité pour confirmer les progrès et le travail accompli à la fin de l'année 2020", précise Aprilia dans un communiqué. Avant d'aborder l'intersaison, en novembre, le constructeur basé à Noale, près de Venise, s'était laissé le choix entre Lorenzo Savadori et le Britannique Bradley Smith.

En remplacement d'Andrea Iannone, déjà suspendu en attente de sa sanction définitive, Bradley Smith avait disputé le plus gros de la saison 2020 avec Aprilia, avant d'être suppléé par Lorenzo Savadori lors des trois dernières manches. Pour l'Italien, il s'agissait des trois premières courses dans la catégorie reine, après des passages en 125 cm3 avec Aprilia entre 2008 et 2010 et en Moto E (pour électrique) en 2019. Il a également participé au championnat du monde Superbike pour la marque italienne en 2016, 2017 et 2018.

Saison 2021 Rossi : "Je ne cours pas juste pour passer le temps" HIER À 14:59

"Lorenzo devra progresser et apprendre beaucoup, à commencer par les circuits, commente le dirigeant d'Aprilia Racing Massimo Rivola. Un découvreur de talents extraordinaire comme Fausto (Gresini) avait beaucoup de confiance en lui et je suis sûr qu'il fera de son mieux pour la lui rendre".

Lorenzo Savadori titulaire chez Aprilia en 2021. Crédit: Getty Images

Saison 2021 Quartararo a baissé son salaire 2021 pour avoir une moto d'usine… en 2020 HIER À 10:46