" Les progrès de Marc Marquez après l'opération du 3 décembre et le début du traitement antibiotique ont été reconnus comme satisfaisants par l'équipe médicale. Il a donc pu quitter l'Hôpital Ruber Internacional pour continuer sa récupération à la maison, en poursuivant son traitement antibiotique spécifique ", précise son écurie Repsol Honda dans un communiqué.

Marquez était resté à l'hôpital en raison d'une infection antérieure dans sa fracture de l'humérus droit, qui en a retardé la guérison. Il avait été décidé de changer pour la deuxième fois la plaque utilisée pour consolider son os. Sacré en MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, le champion espagnol s'est blessé lors du premier GP de 2020 en Espagne, le 19 juillet, et a été opéré une première fois deux jours plus tard.