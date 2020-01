"Au cours de ses trois années avec Yamaha, Vinales a fait montre d'un très bon pilotage, d'une grande motivation et de beaucoup de constance... Ces performances, alliées à son talent indéniable et à sa détermination inébranlable, font que Yamaha croit pleinement en son partenariat avec le jeune homme de 25 ans". Voici comment la formation japonaise a annoncé la prolongation de contrat de l'Espagnol Maverick Vinales.

Arrivé au sein de l'équipe en 2017, le pilote a pris la troisième place du Championnat du monde MotoGP la première année et en 2019 mais aussi la quatrième en 2018. En 55 Grands Prix, il a signé six victoires et 19 podiums, ainsi que neuf pole positions. Cette prolongation pose un premier jalon sur un marché des transferts très ouvert pour la saison 2021, un seul pilote, outre Vinales, disposant déjà d'un contrat (l'Espagnol Tito Rabat chez Avintia jusqu'à fin 2021). La saison 2020 débutera au Qatar le 8 mars et se terminera à Valence (Espagne) le 15 novembre. Les premiers essais de l'année auront lieu à Sepang (Malaisie) du 7 au 9 février.