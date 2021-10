Darryn Binder rejoindra son aîné Brad Binder (KTM) en MotoGP en 2022 dans les rangs de RNF, l'équipe satellite de Yamaha, a annoncé la marque japonaise dans un communiqué jeudi. "Yamaha est ravie d'annoncer que le talent de la Moto3 Darryn Binder rejoindra Andrea Dovizioso au sein de la nouvelle équipe RNF MotoGP Team. Le Sud-Africain pilotera pour l'équipe satellite de Yamaha en 2022, avec une option pour 2023", est-il précisé.

Le pilote de 23 ans, qui a fait ses débuts en Moto3 en 2015, totalise six podiums dans la catégorie inférieure, dont une victoire en Catalogne en 2020, trois pole positions et six meilleurs tours. Il est actuellement 6e du championnat, avec trois manches à disputer, à commencer par le GP d'Emilie-Romagne à Misano dimanche. Son meilleur classement est une 8e place l'an dernier. Cette promotion signifie qu'il fera le saut en Moto GP sans passer par la catégorie inférieure des Moto2. Yamaha a par ailleurs confirmé jeudi que RNF (l'actuelle SRT) demeurera son équipe satellite en MotoGP en 2022, avec l'option de continuer en 2023 et 2024.

Suite à la défection de son sponsor principal Petronas, le Sepang Racing Team (SRT), engagé depuis 2019 en MotoGP comme écurie satellite de Yamaha (ainsi qu'en Moto3 depuis 2015 et en Moto2 depuis 2018), deviendra RNF à partir de la saison prochaine, toujours sous la direction de Razlan Razali. RNF a signé en septembre un accord pour demeurer en MotoGP comme équipe indépendante de 2022 à 2026.

