Un incendie ravage la MotoE, la saison pourrait être menacée

Un cauchemar. Un vrai. Alors que la première saison du championnat du monde de Moto Electrique devait débuter en main prochain, un incendie est venu tout gâcher. Ce dernier s'est déclaré dans le chapiteau qui abritait les motos et le matériel à Jérez, où les pilotes étaient réunis avant un week-end de test. Selon le journaliste Michel turco, tout est détruit. Fort heureusement, le site officiel de la MotoGP annonce qu'aucun blessé n'est à signaler.

"Une enquête est actuellement en cours pour déterminer comment ce feu s'est déclenché aux alentours de 00h15", précise ce dernier. Désormais, la premièré édition de la MotoE est plus que jamais remis en cause. "Plus d’informations seront communiquées dans les prochaines heures sur les causes exactes de l’accident, ainsi que sur les changements au calendrier", conclut le communiqué.