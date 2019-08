X Games 2019 : Le Français Rinaldo sacré en moto avec une figure complètement dingue

Une pure folie ! Dans l'épreuve du 'best trick' (meilleure figure), Rinaldo a créé l'exploit dans l'enceinte du US Bank Stadium, devant un public admiratif et des professionnels scotchés, en posant simultanément un backflip (saut périlleux arrière) avec un body varial (vrille sur soi en lâchant la moto et de la rattraper).

"C'est fou ! Je ne pensais pas le réussir aussi bien finalement ! Revenir parfait comme ça sur la moto, ça tue, je suis super content !", s'est réjouit le rider de 29 ans, qui a conquis sa première médaille d'or aux X Games, le grand rendez-vous annuel des sports extrêmes et alternatifs.

"J'ai juste réalisé un rêve de gamin, venir ici et avoir une médaille. Avec la fierté de montrer à tout le monde que c'est faisable", ajoute le Narbonnais, qui avait déjà créé des tricks mais jamais de cette ampleur. "Jamais personne n'a tourné autour de la moto à l'envers. C'est juste fou. J'ai eu mes petites cinq minutes juste après où t'as ce moment de folie où t'as posé ton truc, t'es tout seul dans ta bulle, t'es super content de toi".

David Rinaldo - qui a découvert la moto à 3 ans et demi avant même de faire du vélo ! - venait à Minneapolis avant tout pour poser cette figure. Il l'a travaillée depuis février, non sans difficultés alors qu'il s'est fracturé une cheville en mai, nécessitant 5 semaines d'immobilisation. Mais le Bleu s'est accroché et a tué d'entrée de jeu la compétition samedi avec son trick alors qu'il a été le premier des concurrents à s'élancer.

Papa d'une petit garçon de 2 ans, le champion du monde 2013 dédie sa vie à la moto freestyle depuis qu'il a 14 ans, entre compétitions et performances dans des shows.