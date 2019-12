Doublé pour les Bleues à Glasgow. La Française Mélanie Hénique s'est offert son premier titre international individuel, sur 50 m papillon, devant sa compatriote Béryl Gastaldello, aux Championnats d'Europe de natation en petit bassin, jeudi à Glasgow (Ecosse).

Hénique (26 ans), déjà auteure du meilleur temps des séries et des demi-finales, s'est imposée en 24"56, nouveau record de France. Gastaldello (24 ans) a elle bouclé sa course en 24"78. Jusque-là, Hénique n'était jamais montée plus haut que sur la troisième marche des podiums, aussi bien en petit qu'en grand bassin. Pour Gastaldello, il s'agit de la toute première médaille internationale individuelle.