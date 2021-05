Mélanie Hénique peut être fière. La Française a remporté la médaille d'argent sur le 50 m papillon dimanche, lors des Championnats d'Europe à Budapest. Hénique (28 ans) a bouclé son aller simple en 25 sec 46. Seize centièmes moins vite que Kromowidjojo (25.30), mais treize plus vite que la Danoise Emilie Beckmann (25.59), troisième. Il s'agit de la troisième médaille internationale en grand bassin sur 50 m papillon pour Hénique, après le bronze européen en 2010 et le bronze mondial un an plus tard.

Elle fait partie des cinq nageurs français qui ont empoché leur billet olympique dès fin mars, elle sur 50 m, au bout de la première fenêtre de qualification imaginée par l'encadrement tricolore. Pour l'équipe de France, c'est la cinquième médaille de la compétition hongroise, après l'or du 100 m papillon et l'argent du 100 m pour Marie Wattel, le bronze du 100 m dos pour Yohann Ndoye Brouard, et le bronze obtenu aussi par le 4x100 m féminin.

