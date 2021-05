Déjà titré sur 50 m dos et avec le 4x100 m messieurs russe dans le bassin hongrois, Kliment Kolesnikova (47"37) triomphé sur la course reine devant l'Italien Alessandro Miressi (47"45), champion d'Europe sortant, et un autre Russe, Andrei Minakov (47"74). Jamais personne n'avait nagé aussi vite l'aller-retour aux Championnats d'Europe. Le jeune Russe de vingt ans s'est rapproché à six centièmes de sa meilleure performance mondiale de la saison (47"31) nagée début avril.

Mykhaylo Romanchuk s'impose sur 1500 m

"Il est impressionnant. Il nous prend un par un sur nos courses respectives, et il nous fume ! C'est qu'il est talentueux ce garçon ! Il est incroyable", admire le jeune sprinter français Maxime Grousset, cinquième de la finale. Incroyable mais humain malgré tout : au départ des demi-finales du 100 m dos quelques minutes plus tard, Kolesnikov ne s'est classé que seizième et dernier (54"86). Milak, lui, a une fois de plus frappé fort sur 200 m papillon.

Championnats d'Europe Grousset cinquième du 100 m en moins de 48 secondes, Kolesnikov en or IL Y A 3 HEURES

Il y a deux ans aux Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud), le jeune Hongrois (21 ans) avait dépossédé Michael Phelps du record du monde de la distance (1'50"73). Mercredi soir, il s'est paré d'or européen dans un excellent chrono de 1'51''10 et a relégué à plus de trois secondes son plus proche poursuivant. C'est trois dixièmes de mieux que sa précédente meilleure performance mondiale de l'année (1'51"40). Sur 1500 m, l'Ukrainien Mykhaylo Romanchuk s'est imposé en signant la deuxième meilleure performance mondiale de la saison, en 14'39"89, devant l'Italien Gregorio Paltrinieri (14'42"91), qui s'est largement dépensé pendant la semaine de compétition en eau libre.

Les podiums de la troisième journée

DAMES

100 m brasse

1. Sophie Hansson (SWE) 1:05.69

2. Arianna Castiglioni (ITA) 1:06.13

2. Martina Carraro (ITA) 1:06.21

50 m dos

1. Kira Toussaint (NED) 27.36

2. Kathleen Dawson (GBR) 27.46

3. Maaike De Waard (NED) 27.74

MESSIEURS

1500 m

1. Mykhaylo Romanchuk (UKR) 14:39.89

2. Gregorio Paltrinieri (ITA) 14:42.91

3. Domenico Acerenza (ITA) 14:54.36

4. Damien Joly (FRA) 14:56.38

100 m

1. Kliment Kolesnikov (RUS) 47.37 (record des Championnats d'Europe)

2. Alessandro Miressi (ITA) 47.45

3. Andrei Minakov (RUS) 47.74

...

5. Maxime Grousset (FRA) 47.90

200 m papillon

1. Kristof Milak (HUN) 1:51.10 (record des Championnats d'Europe)

2. Federico Burdisso (ITA) 1:54.28

3. Tamas Kenderesi (HUN) 1:54.43

4x200 m

1. Russie 7:03.48 (record des Championnats d'Europe)

2. Grande-Bretagne 7:04.61

3. Italie 7:06.05

4. France (Pothain, Tesic, Tomac, Atsu) 7:07.24

Championnats d'Europe Bonnet valide son ticket pour les demi-finales du 200m IL Y A 10 HEURES