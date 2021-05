Marie Wattel, en or sur 100 m papillon mardi, s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 m avec le quatrième temps des séries, en 54''07, aux Championnats d'Europe, vendredi à Budapest. La Néerlandaise Femke Heemskerk a été la plus rapide des séries matinales en 53''84, devant la Britannique Anna Hopkin (53''94) et une autre Néerlandaise, Ranomi Kromowidjojo (54''04).

J'ai l'impression que j'ai de la marge

"J'étais un peu dans le dur, pas aussi fraîche que lundi. J'ai beaucoup moins d'expérience sur le 100 m nage libre, mais j'ai l'impression que j'ai de la marge, explique Wattel, billet olympique déjà en poche sur 100 m papillon comme sur 100 m. Après, il faut bien faire les choses. J'espère faire un bon temps ce vendredi soir (en demi-finales), avoir une bonne place pour la finale (samedi) et essayer de décrocher une médaille."

Championnats d'Europe Bonnet au pied du podium du 200 m IL Y A 18 HEURES

Record pulvérisé pour Herlem

Sur 200 m dos, Antoine Herlem, 21 ans depuis deux jours et pour son tout premier championnat international, a pulvérisé son record personnel de plus d'une seconde et demie (1'56''42 contre 1'58 10 fin mars) : ça lui vaut le troisième chrono des séries, dominées par le Britannique Luke Greenbank (1'54''67) devant le Russe Evgeny Rylov (1'55''74). Yohann Ndoye Brouard (20 ans) a lui décroché le septième temps (1'57''70) au lendemain de son bronze européen sur 100 m dos. Mewen Tomac seulement le 27e (2'00''63).

Sur 200 m 4 nages, Cyrielle Duhamel (21 ans) a elle aussi amélioré son record personnel de plus de trente centièmes (2'12''35, 6e temps, contre 2'12''68 en 2018) pour se faire une place en demi-finales. La Hongroise Katinka Hosszu (2'11''57) a été devancée par la Britannique Abbie Wood (2'11''07) lors des séries. Ces trois demi-finales sont programmées en début de soirée, et les finales samedi.

Marie Wattel lors des séries du 100m papillon aux Championnats d'Europe 2021 de natation à Budapest Crédit: Getty Images

Championnats d'Europe Manaudou et Grousset se qualifient pour les demi-finales du 50 m papillon HIER À 10:44