Marie Wattel a été sacrée championne d'Europe du 100 m papillon, ex aequo avec la Grecque Anna Ntoutounaki, mardi à Budapest. Wattel, bientôt 24 ans, et Ntountounaki se sont imposées en 57"37, devant la Suédoise Louise Hansson (57.56). La nageuse française, une des cinq Tricolores à avoir déjà son billet pour Tokyo en poche, sur 100 m papillon et sur 100 m, n'était encore jamais montée sur un podium international en individuel.

Il s'agit de la deuxième médaille de la semaine pour l'équipe de France, et pour Wattel, après le bronze obtenu par le relais 4x100 m féminin lundi. En individuel toujours, elle a vécu ses deux premières finales mondiales - et seules pour l'instant - en 2019 à Gwangju (Corée du Sud). Dans le bassin de Budapest, elle ne prenait le départ que de sa deuxième finale continentale, après celle du 100 m en 2018. La sprinteuse, qui s'entraîne depuis l'automne 2016 à Loughborough, en Angleterre, avait nagé le deuxième temps des séries (57"69) comme des demi-finales lundi (57"48).

