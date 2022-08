On le savait attendu après son bilan flatteur lors des Mondiaux de Budapest (deux médailles sur 50 m et 100 m nage libre), et Maxime Grousset a parfaitement assumé son statut jeudi dans le bassin de Rome. Engagé dans les séries du 50 m papillon, le Néo-Calédonien (22 ans) a remporté sans ambages sa course (la sixième) avec le deuxième chrono des séries. Cinquième de la série de Grousset, Thomas Piron (21 ans) accompagnera le natif de Nouméa en demies, prévues à partir de 18h00.

L'autre grande figure de la délégation française engagée ce matin, Charlotte Bonnet, a laissé de côté ses doutes des derniers Championnats du monde pour remporter sa course (deuxième série du 100 m nage libre) avec le premier temps des séries. Engagée dans la série suivante, Béryl Gastaldello a imité sa compatriote (1re). Les demi-finales se disputeront dès 18h07.

Une formalité pour les relais 4x200 m

Ces quatre premiers qualifiés ont été rejoints par trois autres nageurs. Emilien Mattenet s'est d'abord qualifié en finale du 400 m 4 nages avec le cinquième temps de la deuxième série. En dos, Pauline Mahieu a profité de la densité de la troisième série pour arracher son ticket pour les demies sur 200 m. Antoine Viquerat est le dernier qualifié en individuel dans le clan bleu, 14e temps des séries du 100 m brasse.

En relais, les deux collectifs tricolores n'avaient qu'à assurer pour valider leur place en finale (une seule série prévue). Le 4x200 m féminin a ouvert le bal avec une cinquième position, suivi avec la manière par le quatuor masculin, deuxième de l'unique série derrière l'Italie. Bilan de cette première matinée, trois finales et des qualifications en pagaille pour nos Bleu(e)s. Ne reste plus qu'à débloquer le compteur de médailles.

