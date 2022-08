Les Bleus ont été au rendez-vous de leurs séries respectives ce vendredi matin lors des championnats d'Europe à Rome. Maxime Grousset s'est montré à son avantage sur 100 m. Le natif de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a remporté sa course en 48''31 et signé le quatrième temps sur l'ensemble des séries dominées par le jeune crack roumain, David Popovici (47''20). Maxime Grousset se qualifie ainsi pour les demi-finales.

Yohann Ndoye Brouard, Mewen Tomac, Marie Wattel et Béryl Gastaldello verront aussi les demies ce vendredi soir. Avec un temps de 25''72 sur 50 m papillon, la Française a été la deuxième nageuse la plus rapide de l'ensemble des séries. A noter que sa compatriote Béryl Gastaldello (26''52) sera également au rendez-vous des demies à 18h42. Chez les hommes, Yohann Ndoye Brouard (vainqueur des séries du 200 m dos en 1'56''70) et Mewen Tomac (deuxième de sa série du 200 m dos en 1'57''51) seront aussi au départ à 18h49.

