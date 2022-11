Charlotte Bonnet a établi un nouveau record de France du 100m brasse petit bassin (1'05"03) lors des Championnats de France à Chartres ce vendredi. Âgée de 27 ans, la médaillée d'argent sur le 100 nage libre des Championnats d'Europe à Rome (en grand bassin) en août, a battu son précédent record (1'05"29) établi en octobre à Berlin. Elle disputera les épreuves des 50, 100 et 200 m brasse et du 200 m 4 nages à Melbourne.

Côté hommes, Maxime Grousset a devancé Florent Manaudou dans la finale du 50 m nage libre, les deux nageurs se qualifiant pour l'Australie. La finale du 100 m dos messieurs a vu se répéter le scénario de celle du 200 m dos jeudi: 1er, Mewen Tomac, 2e Yohann Brouard, qui réalisent aussi les minima sur 100 m.

Ils côtoieront à Melbourne Logan Fontaine et Joris Bouchaut (1er et 2e sur 800 m nage libre) ainsi qu'Antoine Viquerat et Carl Aitkaci (1er et 2e sur 200 m brasse). Cyrielle Duhamel, titrée sur le 400 m 4 nages, et Mélanie Henrique, victorieuse sur 50 m papillon, ont également validé leur ticket pour l'Australie.

"Je suis très heureuse parce que, honnêtement, je ne pensais pas les faire (..) Les minima c'est cool, car je n'y pensais pas forcément", a réagi Cyrielle Duhamel.

Résultats de la deuxième journée des Championnats de France 2022 en petit bassin :

800m nage libre hommes

1. Logan Fontaine 7:35.47

2. Joris Bouchaut 7:36.22

3. Damien Joly 7:39.52

200m papillon hommes

1. Tom Remy 1:57.22

2. Elian Carmona 1:57.79

3. Clarenxe Bernabe 1:57.87

100m dos hommes

1. Mewen Tomac 50.06

2. Yohann Ndoye Brouard 50.54

3. Stanislas Huille 50.97

200m brasse hommes

1. Antoine Viquerat 2:04.86

2. Carl Aitkaci 2:05.47

3. Antoine Marc 2:07.92

50m nage libre hommes

1. Maxime Grousset 21.03

2. Florent Manaudou 21.15

3. Thomas Piron 21.36

50m papillon femmes

1. Mélanie Henrique 25.26

2. Marie Wattel 25.92

3. Maty Ndoye Brouard 26.26

400m 4 nages femmes

1. Cyrielle Duhamel 4:33.82

2. Lara Grangeon 4:36.13

3. Fantine Lesaffre 4:40.55

100m brasse femmes

1. Charlotte Bonnet 1:05.03 (Nouveau record de France)

2. Lucie Vasquez 1:07.62

3. Adèle Blanchetière 1:08.05

200m nage libre femmes

1. Lucile Tessariol 1:56.72

2. Lou Ditière 1:57.38

3. Giulia Rossi-Bene 1:58.10

