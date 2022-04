Emma Terebo et Yohann Ndoye Brouard ont dominé les finales du 100 m dos des Championnats de France de natation, mercredi à Limoges, et ont validé leur qualification pour les Mondiaux et l'Euro cet été.

Ad

La finale féminine, qui offrait un plateau relevé, a vu deux nageuses descendre sous la minute, Emma Terebo s'imposant en 59''64, trois centièmes devant Mary-Ambre Moluh, 16 ans. Les deux nageuses frôlent ainsi le vieux record de France de Laure Manaudou, 59''50, datant de 2008.

Championnats de France Pour cinq centièmes, Grousset s'offre le 50m papillon devant Manaudou HIER À 17:22

Chez les hommes, Yohann Ndoye Brouard, médaillé de bronze aux championnats d'Europe 2021, a remporté la finale en 53''45 devant Mewen Tomac (53''72).

Championnats de France Le chemin vers Rome et Budapest passe par Limoges : coup d'envoi des championnats de France mardi HIER À 22:36