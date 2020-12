Florent Manaudou s'est imposé en 21'73'', en dessous des 21'80''. Pour autant, le champion olympique 2012 du 50 m n'est pas automatiquement qualifié pour les JO 2020 repoussés d'un an. Pour cela, il lui faut rester le nageur français le plus rapide sur la distance jusqu'au bout de cette première fenêtre de qualification olympique, tout juste ouverte et qui se refermera le 21 mars 2021, selon le nouveau système mis sur pied par l'encadrement tricolore.