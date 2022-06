Les Tricolores n'en ont pas fini avec Budapest. Après avoir ébloui leurs supporters lors des épreuves individuelles, voilà que le collectif brille aussi. Samedi, en Hongrie, les deux relais français du 4x100m quatre nages, hommes et femmes, se sont qualifiés pour les finales des championnats du monde.

Portés par le double champion du monde Léon Marchand et le double médaillé Maxime Grousset , le relais masculin a réalisé le deuxième meilleur chrono des séries matinales (3'32"98), à sept centièmes des Etats-Unis. De très bon augure pour la suite ce samedi soir à 19h20.

En finale, Marchand et Grousset, les deux nouvelles stars de la natation française, seront accompagnés par leurs compatriotes Yohann Ndoye Brouard et Antoine Viquerat. "On a tout donné, on est vraiment contents d'être en finale", s'est réjoui Léon Marchand après les séries, tout en concédant que "les autres équipes ont plutôt mis des remplaçants".

8e temps pour Wattel and co

Du côté du relais féminin, les coéquipières de Marie Wattel ont signé le huitième chrono des séries (4'01"45). Les Australiennes ont, elles, pris la première place (3'56"77).

"Je pense qu'on a quand même de la marge au niveau du chrono", s'est rassurée Wattel, s'est rassurée Wattel, vice-championne du monde du 100m papillon.

"Franchement, on n'a pas de pression, c'est vrai que les équipes sont très fortes au-dessus de nous mais on va se battre pour essayer de grapiller une ou deux places", a-t-elle ajouté. La finale aura lieu ce samedi soir à 19h38.

