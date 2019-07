Lilly King reste la reine du 100m dos. En finale des Mondiaux de Gwangju et avec un chrono de 1'04"93, la nageuse de 22 ans, championne olympique en titre de la distance, a terminé devant Efimova (1'05"49), sacrée en 2015 mais également contrôlée positive à la DHEA en 2013 et au meldonium en 2016, et l'Italienne Martina Carraro (1'06"36).