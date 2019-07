Le nageur français Jérémy Stravius n'a pas réussi à se hisser en finale du 50 m dos en finissant à la cinquième place de sa demi-finale lors des Mondiaux de natation de Gwangju (Corée du Sud), samedi.

En 24 sec 98, Stravius (31 ans), co-champion du monde du 100 m dos en 2011 et vice-champion du monde du 50 m dos en 2013, a signé le 11e temps des demies. Le Russe Kliment Kolesnikov est allé le plus vite en 24 sec 35. Le Français avait nagé plus vite lors des séries samedi matin, prenant le troisième temps en 24 sec 78, un chrono qui lui aurait permis d'accéder à la finale.