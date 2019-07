Katie Ledecky Ledecky (22 ans) nagera en position de deuxième relayeuse, après Simone Manuel. Mardi, la quintuple championne olympique et quatorze fois championne du monde avait déclaré forfait pour le 200 m avant les séries, puis pour la finale du 1500 m, pour "raisons médicales". La Fédération américaine de natation avait alors expliqué que Ledecky ne se sentait "pas bien depuis qu'elle est arrivée à Gwangju le 17 juillet".

La championne américaine doit encore nager une course individuelle dans le bassin coréen, le 800 m, vendredi et samedi. Elle en est double championne olympique et triple championne du monde en titre. Au premier jour de compétition dimanche, elle avait été détrônée par la jeune Australienne Ariarne Titmus sur 400 m, une distance sur laquelle elle était jusque-là invaincue en championnat majeur, depuis 2013.