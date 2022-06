Caeleb Dressel continue sa moisson de médailles d'or. Au lendemain de son succès lors du relais 4x100m nage libre avec les Etats-Unis, l'Américain a remporté la médaille d'or lors du 50m papillon, dimanche, à Budapest. C'est son 15e titre aux Championnats du monde.

Tenant du titre, Dressel a pris sa première breloque en or en individuel dans ces Mondiaux, lui qui avait eu des semaines difficiles après les JO de Tokyo. Il vise un quadruplé en individuel dans la capitale hongroise. "Dans ce sport, rien n'est jamais acquis", a réagi Dressel, vainqueur en 22 sec 57. "Je connaissais mon plan de course. C'est derrière le plot que je me sens le plus à l'aise."

Il a devancé le vétéran brésilien Nicholas Santos, 42 ans, qui bat au passage son propre record du médaillé le plus âgé aux Championnats du monde. Un autre Américain, Michael Andrew, a complété le podium. "Je suis très content (de la médaille d'argent)", a déclaré le quadragénaire. "Ce n'est pas facile de rester compétitif avec ces mecs-là, surtout Dressel."

Les Etats-Unis à la fête

Team USA a été la fête lors de la session de soirée. Après l'or de Torri Huske sur le 100m papillon chez les dames, puis le sacre de Dressel, Alex Walsh a été sacrée championne du monde du 200 m 4 nages. Intouchable, elle a devancé l'Australienne Kaylee McKeown et une autre Américaine, Leah Hayes.

Walsh a signé un chrono de 2:07.13, à une seconde du record du monde, et terminé avec une bonne longueur d'avance sur McKeown (2:08.57). Hayes a complété le podium en établissant un nouveau record du monde junior sur la distance, en 2:08.91.

Martinenghi profite de l'absence de Peaty

L'Italien Nicolo Martinenghi est devenu champion du monde du 100 m brasse, en profitant de l'absence du maître absolu sur cette distance, le champion du monde et champion olympique Adam Peaty, blessé à un pied.

