La nageuse australienne médaillée d'or Shayna Jack a annoncé jeudi devoir renoncer à la suite des Championnats du monde de Budapest après s'être blessée une main lors d'un malencontreux accident à l'entraînement. L'athlète de 23 ans, qui visait une nouvelle médaille au 100m nage libre à Budapest après avoir mené le relais australien du 4x100m sur la première marche du podium, a publié jeudi sur Instagram une photo d'elle avec le bras gauche dans un plâtre.

"Ces dernières heures, j'étais sous le choc et je ne pouvais pas y croire", a déclaré Jack, qui a également remporté cette semaine l'argent dans le relais 4x100m quatre nages mixte pour sa première compétition internationale depuis sa suspension de deux ans pour dopage. "J'ai passé des radios qui montrent une fracture en spirale de mon 4e métacarpien. Cela a été causé par un accident bizarre pendant mon échauffement du 100m nage libre impliquant une autre nageuse", a-t-elle précisé.

Une opération en Australie

Un accident dans le bassin d'entraînement de la Duna Arena que l'entraîneur australien Rohan Taylor a raconté : "Elle se dirigeait vers le mur, et une fille devant elle, une nageuse, s'est retournée et a poussé et alors qu'elle passait, son doigt s'est pris dans la combinaison".

Jack retournera en Australie pour se faire opérer et se rétablir en vue des Jeux du Commonwealth en juillet. Contrôlée positive au ligandrol, un agent de croissance musculaire, en 2019, la nageuse avait clamé son innocence et obtenu une réduction de sa suspension de quatre à deux ans, le Tribunal arbitral du sport estimant qu'elle "n'avait pas consommé la substance interdite intentionnellement ou par imprudence".

