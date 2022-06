On attendait Léon Marchand pour ouvrir le compteur de médailles du contingent tricolore, mais certainement pas de cette manière-là ! Auteur d’une course stratosphérique, le Toulousain a conquis l’or sur le 400 m 4 nages des Championnats du monde de Budapest, avec un record de France atomisé (4’04’’28). Au bout d'une course parfaite et maîtrisée, Marchand a terminé devant les Américains Carson Foster, médaille d’argent, et Chase Kalisz, médaille de bronze. A 20 ans seulement, Marchand tutoie déjà les sommets.

