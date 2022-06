Les Etats-Unis de Caeleb Dressel ont conservé samedi leur titre de champions du monde du relais 4 x 100 m, à Budapest, devant les Australiens et les Italiens, mais sans battre le record du monde. Avec un chrono de 3:09.34, les Américains (Dressel, Held, Ress et Curry) ont devancé d'une seconde et demie les Australiens (3:10.80), qui ont terminé avec une courte longueur d'avance sur les Italiens (3:10.95). C'est le 14e titre mondial pour Dressel, l'une des grandes vedettes actuelles de la natation américaine. À Budapest, il est également favori pour défendre ses titres sur 50 m, 100 m nage libre, ainsi que sur 50 m et 100 m papillon.

Chez les femmes, les Australiennes, qui étaient favorites, ont été sacrées championne du monde dans la même discipline, devant le Canada et les Etats-Unis, grâce à ses nageuses Mollie O'Callaghan, Madison Wilson, Meg Harris et Shayna Jack. Avec un chrono de 3:30.95, elles ont devancé d'une grosse seconde leurs rivales canadiennes (3:32.15) et d'une seconde et demie les Américaines (3:32.58).

