Quelle finale, c'était fou.Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé, je ne voyais rien. Je me suis dit : 'Va toucher ce mur, allume le plot, quoi qu'il arrive, allume-le'." Cette course dont Mélanie Henique conserve un souvenir imparfait mais si puissant va probablement la marquer, éternellement. La nageuse française de 29 ans a décroché " Cette course dont Mélanie Henique conserve un souvenir imparfait mais si puissant va probablement la marquer, éternellement. La nageuse française de 29 ans a décroché la médaille d'argent sur 50 m papillon vendredi à Budapest. Elle est vice-championne du monde, onze ans après avoir goûté au bronze sur la même épreuve, déjà au niveau planétaire.

Entre-temps, Henique n'a pas connu de podium mondial. "Onze ans… et je gagne une marche", sourit-elle. Mais les relatifs déboires d'une carrière sportive représentent bien peu, par rapport aux drames de la vie. En début d'année, elle a dû faire face à la mort de son frère : "C'était tellement dur, si vous saviez à quel point cela a été dur, depuis le mois de février (…) Je galère souvent, franchement on ne peut pas dire que la vie m'ait fait des cadeaux. Mais je suis là et j'y arrive encore, et je crois que c'est encore une étape de plus de passée. Je suis fière de ce que j'ai fait ce soir."

Mélanie Henique a décroché l'argent à la touche, vendredi à Budapest, en 50 m papillon - Championnats du monde (24/06/2022) Crédit: Getty Images

Sjöström ? "J'ai dû lui faire quand même un peu peur"

"On m'a envoyé beaucoup de messages, je suis très touchée de me sentir aussi soutenue et je suis reconnaissante de ça", remercie Mélanie Henique. Il y a le résultat, et la façon de l'obtenir. "Je retiens que j'ai pris beaucoup de plaisir lors de cette finale. J'ai tout pris. Les encouragements de tout le monde", raconte-t-elle sur le site de la fédération française de natation. En Hongrie, elle a peut-être même réussi à faire douter Sarah Sjöström, la référence absolue de la discipline.

Ligne d'eau numéro 3, Henique a pris un excellent départ. Sjöström, à sa gauche, est revenue progressivement, puis s'est imposée avec une certaine marge (24"95 contre 25"31). Mais tout de même… "A l'arrivée, je l'entends crier, ce qu'elle ne fait pas trop d'habitude. Je me dis alors que j'ai dû lui faire quand même un peu peur", s'imagine la Française, au sujet de celle qui a aligné un quatrième titre mondial sur 50 m papillon.

Quand Mélanie Henique a compris qu'elle monterait sur la boîte, elle a eu plusieurs images en tête : "Mon frère, ma mère également… et puis j'ai pensé à moi aussi, à tout ce qu'il a fallu entreprendre pour arracher cette deuxième place. Je suis vice-championne du monde (…) Elle est belle quand même, l'histoire. Je vais kiffer maintenant." Avant peut-être de grimper d'une marche supplémentaire ? "Cela va me donner envie de travailler pour nager plus vite. Moi aussi, j'ai envie de nager sous les 25 secondes un jour. Ce serait incroyable."

La complicité entre Sarah Sjöström (à gauche), titrée, et Mélanie Henique (à droite), médaillée d'argent, lors des Mondiaux de Budapest - Finale du 50 m papillon, le 24 juin 2022 Crédit: Getty Images

