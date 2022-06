De la tête. Et des épaules. Maxime Grousset n'a pas manqué son rendez-vous, mardi à Budapest. Le Français s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre en dominant sa demie. Une victoire en 47"54, à deux petits centièmes de son record personnel. "Je suis très content. Maintenant, j'ai 24 heures pour récupérer", a-t-il confié dès sa sortie du bassin au micro de France Télévisions. Quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo sur la distance reine, Grousset sera l'un des favoris de la grande finale, mercredi.

Ad

Celui qui aura la pancarte sur le dos n'est pas forcément celui que l'on attendait puisque le Roumain David Popovici a parcouru la distance comme une balle. Son chrono : 47''13, soit le record du monde juniors. A 17 ans, et déjà sacré sur 200 mètres nage libre, Popovici peut réussir le doublé.

Championnats du monde Marchand se qualifie en demi-finale du 200 m nage libre IL Y A 8 HEURES

Une chose est certaine, ce n'est pas Caeleb Dressel qui l'en empêchera. L'Américain aux 15 titres mondiaux s'est retiré de l'épreuve avant sa demie. Selon la Fédération américaine, relayée par les médias américains, Dressel s'est retiré pour "raisons médicales"."Une décision a été prise par Team USA en consultation avec Caeleb, son entraîneur et le personnel médical de l'équipe pour qu'il se retire de l'épreuve du 100 m nage libre pour des raisons médicales", a révélé Lindsay Mintenko, directrice générale de USA Swimming.

Sacré sur 100 mètres en 2017 et 2019, l'Américain abandonne sa couronne planétaire. Sacré sur 50 mètres papillon et sur le 4x100 m nage libre, Dressel est désormais incertain pour la suite des Mondiaux. Il est censé s'aligner sur 50 mètres et le 100 mètres papillon.

Championnats du monde Démarrage "tranquille" pour Grousset sur 100m, Popovici toujours sur son nuage IL Y A 9 HEURES