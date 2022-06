Jusqu’où ira Léon Marchand ? Personne ne le sait, et lui-même ne semble pas connaître ses limites dans le bassin de Budapest. Auréolé de son titre sur le 400m 4 nages , le jeune Français s’est brillamment qualifié en finale du 200m papillon. Un peu plus en difficulté sur la série du matin, celui qui s’est exilé aux Etats-Unis a empoché la 2e place de sa demi-finale en signant une course brillante, le record de France à la clé.

"J’ai fait une super course, assez équilibrée, s’est félicité le nageur de 20 ans à sa sortie de l'eau. Demain j’aurai la série du 200m 4 nages et cette finale, ça sera un vrai challenge". En effet, le prodige tricolore pourrait bien empocher une nouvelle médaille juste avant de se qualifier pour une autre finale demain soir en Hongrie. Tant qu’on ne les connait pas, autant ne pas fixer ces fameuses limites !

Un renouveau pour Bonnet

Et pourquoi pas pour Bonnet ? Si elle est loin d’être dans la meilleure forme de sa vie, ce qu’elle reconnaît elle-même, Charlotte Bonnet disputera la finale du 200m nage libre mardi soir à Budapest. "Je suis vraiment contente, je me sens pas en méga forme, je n’ai pas une marge de fou, mais je suis très contente", a reconnu la nageuse après sa course au micro de France Télévisions.

La nouvelle protégée de Philippe Lucas a décroché la 3e place de sa demi-finale, avec le quatrième temps général, ce qui lui permettra même d’avoir un couloir relativement central lors de sa finale mardi soir. "C’est loin de mon meilleur temps, mais c’est pas grave, je voulais intégrer la finale et ne pas regretter quoi que ce soit, c’est chose faite !" s’est félicité la nageuse. Celle pour qui l’objectif assumé est Paris 2024 commence à voir les efforts entrepris avec son nouvel entraîneur payer, et n’aura pas de pression lors d’une finale où tous les espoirs seront permis : "Demain, c’est un autre jour et tout est possible !"

Terebo et Ndoye aux places d'honneur et prometteurs

Tout était possible également pour Emma Terebo, qualifiée en finale du 100m dos. Avec un temps en 59"98 et une 5e place en finale des Mondiaux, la Néo-Calédonienne de 23 ans était tout sourire après sa course, remportée par l'Américaine Regan Smith : "Je suis sous la minute, je ne pouvais pas rêver mieux pour une première fois, je suis super heureuse".

Je suis à six dixièmes du podium, sur un 100m c’est beaucoup. Je n’ai aucun regret, je me suis amélioré trois fois, 4e aux ‘Monde’ je ne pouvais pas espérer mieux". Auteur de son record personnel, le Français de 21 ans a même eu un mot pour l’Italien Thomas Ceccon, C’est un bonheur de nager avec lui !". Un fair-play et un état d’esprit qui fait plaisir à voir chez tous ces jeunes Français, décidément très prometteurs. Un bonheur également vécu par Yohann Ndoye Brouard sur la finale du 100m dos, qui a fini 4e en 52"50, mais qui n’a pas exprimé le moindre regret d’échouer au pied du podium : "". Auteur de son record personnel, le Français de 21 ans a même eu un mot pour l’Italien Thomas Ceccon, médaillé d’or et recorman du monde de la discipline : "Un fair-play et un état d’esprit qui fait plaisir à voir chez tous ces jeunes Français, décidément très prometteurs.

