Il va repartir de Hongrie avec les valises bien remplies. Et un statut bien différent surtout. Ce n'est plus seulement le prodige de la natation française, on parle déjà d'un double champion du monde. Quatre jours après son sacre 400 m quatre nages et au lendemain de sa médaille d'argent du 200 m papillon, Léon Marchand a remis ça sur le 200 m quatre nages. En 1'55''22, il a devancé l'Américain Carson Foster et le Japonais Dalya Seto pour s'offrir l'or une nouvelle fois. Avec maestria encore une fois.

Vingt quatre ans après l'argent mondial de son père, Léon Marchand a complété la collection familiale avec le plus des métaux. Dans la "Duna Arena", il a encore démontré que la pression n'avait pas d'effet sur lui. Forcément très attendu, il a répondu présent. Et n'a jamais paniqué pour mettre en place son plan. Si Carson Foster a logiquement pris les devants à l'issue sur la première longueur de papillon, le protégé de Bob Bowman, l'ex-coach de Phelps, est resté en embuscade pour attendre son heure.

La locomotive des Bleus

Sur la longueur de brasse, Léon Marchand a alors fait son effort pour doubler l'Américain et prendre la tête de cette finale. Et après une dernière coulée hallucinante, il a été cherché ce titre en crawl. Assez loin finalement du record du monde de Ryan Lochte (1'54''00), alors qu'il avait frôlé celui de Michael Phelps samedi sur le 400 m 4 nages. Mais il démontre une nouvelle fois qu'il faudra compter sur lui dans deux ans à Paris pour les Jeux Olympiques 2024 en devenant le troisième nageur français à avoir réussi la performance de décrocher deux titres mondiaux dans la même édition après Laure Manaudou à Melbourne (2007) et Florent Manaudou (2015) à Kazan.

A 20 ans, le natif de Toulouse s'affirme ainsi comme la nouvelle locomotive de la natation française. Un an après avoir fait parler de lui l'été dernier à Tokyo en atteignant la finale olympique du 400 m quatre nages (6e) alors qu'il n'avait que 19 ans, Marchand, devenu samedi le huitième champion du monde tricolore de l'histoire, a fait en sorte de renforcer les attentes placées en lui ce mercredi. Mais ce n'est pas forcément le genre de choses qui ont l'air de le perturber avec son grand sourire communicatif. Car de prodige à locomotive, il n'y a qu'un pas.

